06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Жители Кургана жалуются на выбросы с завода. «Дышать нечем». ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы жалуются, что из-за завода им нечем дышать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местным жителям мешает жить пыль возле предприятия по производству асфальта. Об этом сообщила горожанка в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Второй год подряд асфальтобетонный завод на улице Стройбаза сыпет на головы жителей города каменную пыль», — написала женщина. Она объяснила, что предприятие работает ежедневно по 12 часов сутки. Те, кто живут рядом, по ее словам, жалуются на пыль, шум и запах. «Дышать нечем», — добавила она.

Год назад женщина сообщила о проблеме на портале «Обратись» от имени жителей улиц Стройбазы и 2-й Часовой. По ее мнению, на трубах предприятия нет пылеуловителей.

Представители администрации города ответили женщине, что у областного управления Роспотребнадзора нет данных, подтверждающих превышение уровня загрязнения воздуха заводом. Они попросили женщину лично обратиться в управление Роспотребнадзора. URA.RU направило в пресс-службу мэрии Кургана вопросы по теме.

Строительная пыль оседает на листьях растений
Фото: портал «Обратись»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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