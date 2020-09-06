В Кургане местным жителям мешает жить пыль возле предприятия по производству асфальта. Об этом сообщила горожанка в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Второй год подряд асфальтобетонный завод на улице Стройбаза сыпет на головы жителей города каменную пыль», — написала женщина. Она объяснила, что предприятие работает ежедневно по 12 часов сутки. Те, кто живут рядом, по ее словам, жалуются на пыль, шум и запах. «Дышать нечем», — добавила она.
Год назад женщина сообщила о проблеме на портале «Обратись» от имени жителей улиц Стройбазы и 2-й Часовой. По ее мнению, на трубах предприятия нет пылеуловителей.
Представители администрации города ответили женщине, что у областного управления Роспотребнадзора нет данных, подтверждающих превышение уровня загрязнения воздуха заводом. Они попросили женщину лично обратиться в управление Роспотребнадзора. URA.RU направило в пресс-службу мэрии Кургана вопросы по теме.
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