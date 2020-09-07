В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

Ранее Мария Захарова заявила, что ее публикация о сербах была неверно истолкована Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским дипломатам следует обращать внимание на формулировки, публикуемые в постах в соцсетях. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.

«Это [выставление этических рамок в соцсетях] является необходимостью для дипломатов. Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны, но нужно обращать тщательное внимание на формулировки», — подчеркнул Песков. При этом он отметил, что сторонниками развития партнерства России и Сербии являются все, кто входит в руководство РФ. В частности, российский МИД делает многое для углубления этих отношений. «Я знаю, что Захарова принесла извинения, поэтому исходим из того, что ни у кого не останется сомнений в том, что мы уважаем Сербию и ее руководство», — заявил представитель Кремля.

Ранее Захарова выложила в социальных сетях пост, в котором сравнила визит сербской делегации в Белый дом со сценой из фильма «Основной инстинкт». Позже представитель МИД РФ извинилась за публикацию и подчеркнула, что ее пост был неверно истолкован: Захарова лишь хотела обратить внимание на неприятие высокомерного отношения со стороны США. Однако сербский лидер Александр Вучич назвал рассуждения о визите сербской делегации в Вашингтон примитивизмом.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.