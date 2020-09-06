Захарова извинилась за пост о сербах

Мария Захарова считает, что ее пост неправильно истолковали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла извинения за свой пост в Facebook о визите сербской делегации в США. По ее словам ее запись была неправильно истолкована.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован!», — написала Захарова в Facebook. Представитель МИД РФ отметила, что в своей записи хотела указать на американскую практику протокольных уловок, которые искусственно создают видимость собственной исключительности. По мнению Захаровой, это неприемлемо.

Ранее сербская делегация провела встречу в Белом доме, где решался вопрос о признании независимости самопровозглашенного Косова, напоминает «Национальная служба новостей». Одно из фото с переговоров высмеяла Захарова. За это директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пристыдил дипломата, передает агентство Nation News. А сербский лидер Александр Вучич назвал рассуждения о визите сербской делегации в Вашингтон примитивизмом.

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