Директор Шарташа требует от губернатора больше денег и свободы

На месте бывшего клуба SunDali хотят построить филиал оздоровительного комплекса «Баден-Баден». Цена вопроса — 500 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шарташский лесопарк добивается увеличения бюджетного финансирования до 100 миллионов рублей ежегодно — это в десять раз больше текущей суммы. Об этом URA.RU заявил директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин.

«В противном случае мы скоро потерям те деньги, которые уже вложили в реконструкцию», — сказал Зиганшин. По его оценке, вложения на текущий момент составили около 590 миллионов рублей. Есть пакет инвестпроектов на 1,3 миллиарда рублей, в частности, на месте бывшего клуба SunDali готово разместить свой филиал ООО «Баден-Баден», которое принадлежит бизнесмену Евгению Кононову. Он владеет аналогичными заведениями в Курганской области, а также на екатеринбургском Уктусе и в Реже. Стоимость строительства оценивается в полмиллиарда рублей.

При этом статус государственного бюджетного учреждения мешает Шарташскому лесопарку действовать самостоятельно — ГБУ может только отрабатывать госзаказ, пояснил Зиганшин. В ближайшее время он намерен просить свердловского губернатора Евгения Куйвашева предоставить лесопарку статус автономной некоммерческой организации. Помимо возможности привлечения инвестиций, это должно помочь учреждению в организации охраны территории, проведении всевозможных мероприятий, а также решении земельных вопросов.

Сейчас в лесопарке участки принадлежат разным собственникам — Минобороны РФ, УрО РАН, Уральской государственной архитектурной академии, муниципалитету и простым частникам. Зиганшин надеется, что все земли будут приняты в госсобственность. Как сообщало URA.RU, после аналогичной ревизии земель в екатеринбургском ЦПКиО внезапно выяснилось, что некоторые участки не является собственностью парка, а принадлежат частным инвесторам. Последние планируют там жилую застройку. Впрочем, Артур Зиганшин утверждает, что в Шарташском парке ситуация не повторится.