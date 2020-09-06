06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

На праздник курганского села съезжаются звезды шоу-бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Кипелов Курган, рок концерт, кипелов валерий
В концерте примет участие группа «Кипелов» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В село Частоозерье (Курганская область) приедут Клава Кока, Иванушки International и Валерий Кипелов (экс-«Ария»). Концерт, посвященный дню рождения местного предприятия, состоится 18 сентября, сообщается в соцсетях.

В программе праздника анонсировано выступление музыканта Владимира Нелюбина с группой «Moscow Newzz», певицы Клавы Коки, групп «Иванушки International» и «Кипелов». В конце программы ожидается праздничный фейверк. В начале праздника запланировано авиашоу.

Ранее проведенный в Кургане День города прошел куда скромнее запланированного в Частоозерье концерта. 22 августа не было крупных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. По той же причине вечером в этот день была оцеплена центральная площадь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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