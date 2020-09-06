На праздник курганского села съезжаются звезды шоу-бизнеса

В село Частоозерье (Курганская область) приедут Клава Кока, Иванушки International и Валерий Кипелов (экс-«Ария»). Концерт, посвященный дню рождения местного предприятия, состоится 18 сентября, сообщается в соцсетях.
В программе праздника анонсировано выступление музыканта Владимира Нелюбина с группой «Moscow Newzz», певицы Клавы Коки, групп «Иванушки International» и «Кипелов». В конце программы ожидается праздничный фейверк. В начале праздника запланировано авиашоу.
Ранее проведенный в Кургане День города прошел куда скромнее запланированного в Частоозерье концерта. 22 августа не было крупных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. По той же причине вечером в этот день была оцеплена центральная площадь.
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