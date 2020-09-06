Подросток-инвалид из Ишимского района вынужден передвигаться на скейтборде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

17-летний инвалид из деревни Синицына Ишимского района (Тюменская область) Серафим Денисов вынужден передвигаться на скейтборде: он не может добиться от властей инвалидной коляски с автоматическим управлением, в которой очень нуждается. Об этом URA.RU сообщил местный активист Владимир Воронин. Денисов написал ему письмо, в которой рассказал о своей проблеме.

«Я инвалид детства. Не могу передвигаться. Предоставленная социальной службой коляска не дает возможности самостоятельно передвигаться. Спасением для меня стала бы коляска с автоматическим управлением. Но моей семье она не по карману. Летом я передвигаюсь, сидя на скейтборде. Осенью, зимой и весной я вынужден сидеть дома», — приводит выдержку из письма подростка-инвалида в своем блоге активист Воронин.

Получить оперативный комментарий в департаменте социального развития Тюменской области URA.RU не удалось: телефон пресс-секретаря ведомства постоянно занят. Туда направлен письменный запрос. Сам Денисов в телефонном разговоре с агентством пояснил, что специалисты департамента с ним уже связались. «Они сами на меня вышли, вчера позвонили мне. Уже открыт какой-то счет. Скейтборд для меня уже давно стал вторыми ногами. Но мне нужна автоматическая коляска, потому что приходится преодолевать каждый день очень большие расстояния», — сообщил он в беседе с URA.RU.