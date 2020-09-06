Свердловские рестораторы заработали на карантине

Рестораторы отмечают рост интереса со стороны клиентов, а это — прибыль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рестораны Екатеринбурга, несмотря на закрытие площадок из-за коронавируса, смогли заработать на доставке во время карантина. Сейчас владельцы заведений отмечают рост интереса со стороны клиентов и, как следствие, — рост прибыли. Об этом представители отрасли заявили во время пресс-конфереции.

«Мы серьезно упали в марте—апреле. Было глубокое, но не очень продолжительное падение. Мы начали понемногу расти за счет доставки. В июне уже не отставали от показателей прошлого года, а в июле и августе — показатели [были] выше прошлого года», — поделился своими наблюдениями ресторатор Кирилл Шлаен («Агонь», Double Grill & Bar, Carbonara).

Он пожурил коллег, которые в марте «подняли плач» из-за состояния дел в отрасли, которой, по их словам, был нанесен «невыносимый урон». «Это все преувеличения. Отрасль пострадала, как и все остальные. Ничего революционного не случилось», — считает Шлаен.

Вячеслав Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы. Гады») отметил, что его заведения с середины марта и до апреля теряли прибыль. «После этого мы начали открывать доставку. Очень хорошо отработали июль, неплохо отработали август. Сейчас вся эта ситуация воспринимается как сон. Все просто вернулось и как будто не было», — подчеркнул он.

По словам Ивана Зайченко («Сушкоф», «Дель Песто», «Жизньмарт»), в его ресторанах в течение всего времени карантина был подъем. «Мы за год в марте—апреле подросли на 40%. Во время пандемии упал средний чек, но сейчас средний чек по отношению к прошлому году немного подрос — на два рубля», — объяснил он.

Рестораны Екатеринбурга и области были закрыты с 28 марта из-за пандемии коронавируса. Владельцам общепита разрешено было осуществлять доставку и самовывоз еды.