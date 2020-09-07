В словах Мишустина нашли важный сигнал для регионов

Премьер-министр призвал управленцев не переезжать в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступления премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентины Матвиенко на финале конкурса управленцев «Лидеры России» задают тренд на сохранение квалифицированных кадров в регионах. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали политологи Петр Кирьян и Анна Федорова.

Михаил Мишустин в своей речи призвал российских управленцев из других регионов не стремиться к переезду в Москву. Председатель правительства подчеркнул, что успешные практики необходимо внедрять во всех регионах страны.

«Лидеры России» — это не конкурс по трудоустройству в Москве. Есть, конечно, истории, когда люди устраивались в госкорпорации и переводились в Москву, но не меньшее количество кейсов есть и обратных — когда люди остаются, а иногда даже переходят в региональные администрации, подразделения, или филиалы. Так что это больше напоминание сути этого конкурса», — подчеркнул Петр Кирьян.

По мнению политолога Анны Федоровой, Москва традиционно является центром притяжения мозгов со всей страны и регионы страдают от того, что управленцы связывают свои карьерные амбиции со столицей. «Если эту ситуацию удастся изменить, чтобы у людей появилась мотивация развиваться в своих регионах и приносить пользу на месте, это будет очень здорово. И сам Мишустин как управленец понимает это очень хорошо», — добавила она.

Федорова также отметила слова Валентины Матвиенко, призвавшей женщин активнее участвовать в подобных конкурсах, так как «мир устал от брутальной мужской политики». «Доля женщин, которые заявляются на „Лидеров России“, растет, но остается не очень высокой. Здесь действительно нужны специальные усилия, чтобы эта ситуация выровнялась», — подчеркнула Федорова. По мнению эксперта, слова Матвиенко являются публичным сигналом к женщинам-управленцам всей страны.