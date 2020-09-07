В екатеринбургской полиции ротация руководящего состава

Начальник отдела полиции №7 возглавил другое подразделение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков назначил новых руководителей в два райотдела полиции Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, отдел полиции №7 возглавил подполковник полиции Андрей Киселев, а ОП №14 — полковник полиции Дмитрий Шишмаков.

«Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, 5 сентября. Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях», — прокомментировал назначения Валерий Горелых.

По его словам, ранее Дмитрий Шишмаков возглавлял ОП №7. Андрей Киселев был его заместителем. Глава отдела полиции №14 Кирилл Соколов вышел в отставку по выслуге лет.

Киселев в 2000 году получил диплом Уральского юридического института. Шишмаков — уроженец Яранска Кировской области, в 2000 году окончил высшую школу МВД, побывал в длительной командировке на Северном Кавказе.

Дмитрий Шишмаков Валерий Горелых

Андрей Киселев Валерий Горелых