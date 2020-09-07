Казаки вышли на улицы Екатеринбурга ловить геев. ФОТО

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Казаки в дозоре на улицах Екатеринбурга. Необр
Представителей ЛГБТ-сообщества сдадут полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские казаки разработали тактику противодействия фестивалю секс-меньшинств в Екатеринбурге. План действий был выработан на совещании представителей казачества, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Казаки намерены отправиться на прогулку по городу и при необходимости оказать содействие работникам правоохранительных органов, если представители ЛГБТ-сообщества начнут действия, которые можно расценить как гей-пропаганду (в рамках ЛГБТ-фестиваля сегодня, напомним, планировалась экскурсия по «квир-местам» города).

«Прокуратура вынесла им предостережение о недопустимости пропаганды. Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ», — заявил URA.RU заместитель атамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич. ЛГБТ-активистов, уличенных в нарушении закона и предостережения прокуратуры, казаки намерены передавать сотрудникам полиции.

По его словам, в акции участвуют около пятидесяти человек. Кроме того, поддержать екатеринбургских «братов» едут казаки из Челябинска. После прогулок по городу казаки соберутся на Плотинке, чтобы присоединиться к семейному фестивалю «Скрепы», проводимому движением «Сорок сороков».

Казаки в дозоре на улицах Екатеринбурга. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Казаки в дозоре на улицах Екатеринбурга. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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