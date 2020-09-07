Соловьев раскритиковал «Шарите» после выхода Навального из комы

Владимир Соловьев отметил, что Алексей Навальный очень быстро оправился от болезни Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на немецкую клинику «Шарите» после выхода из комы блогера Алексея Навального. В своем telegram-канале журналист удивился, что Навальный так быстро пошел на поправку.

«Какой-то „Скрипаль 2.0“ на ускоренной перемотке. Когда ждать обращения Навального к ООН и ЕС с гневной речью? „Новичок“ оказался просроченным, или ГРУ так плохо сработало?» — спрашивает Соловьев.

Телеведущий также удивлен, что Германия не раскрывает России информацию о «Новичке» в организме Навального. Стране предлагают просто поверить на слово, посетовал журналист. Соловьев напомнил, что бундесвер заявил о секретности данных по Навальному, а в клинике, где лечат блогера, не говорят подробностей, ссылаясь на желание его жены.

7 сентября клиника «Шарите» заявила о том, что Навальный вышел из комы. Блогер начал реагировать на обращения окружающих, но долгосрочные последствия для его здоровья не исключены, говорят врачи.

Алексею Навальному стало плохо в августе при перелете из Томска в Москву. Лайнер с блогером на борту пришлось экстренно посадить в Омске. Там он впал в кому. Через некоторое время Навального перевезли на лечение в Германию.