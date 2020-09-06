В тюменских школах и детских садах замерзают дети

Начало осени в Тюменской области выдалось аномально холодным Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Жители Тюмени обратились к городской администрации с просьбой включить отопление в детских садах и школах. Об этом они написали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Необходимость раннего начала отопительного сезона в образовательных учреждениях тюменцы объясняют аномально холодным началом сентября.

«Обращаюсь к администрации города. Уважаемые господа, разрешите подачу тепла в образовательные и медицинские организации города! Детям очень холодно в школах и детских садах! Они своим дыханием согреть помещение не успевают: нужно проветривать. Не ждите, когда все начнут болеть, ведь легче предупредить проблему, чем стойко её потом решать», — обратился анонимный автор к властям в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Зайдите в школу. Ощущение, что в погреб попадаешь: сыро и очень холодно. Дети там проводят целый день! С 8 утра до 15-16 дня», — заявила Лениза Галеева. «Дочь тоже говорит, что холодно», — пояснила Оксана Тихоненко. «Раньше же как-то ходили в школу и в сад, хотя тоже не давали отопление. Ничего, не умерли от холода, теплее одевайте и все. Организм ребенка надо закалять, сейчас еще бабье лето будет», — считает Азамат Ахметов. «Нормальная температура на термометре. Вы как комнатные растения что ли? Закаляйтесь», — считает Анна Урусова.

В городскую администрацию направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что тюменские власти разрешили возобновить работу детским садам с 20 августа.