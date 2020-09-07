Шоу Comment Out потеряло рекламодателей из-за шуток о Беларуси

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, открытая россия, пушкинская площадь, протест, несанкционированный митинг, дождь, нет поправкам в конституцию, кампания нет, движение нет
Шутки о протестах в Comment Out кардинально разошлись с позицией рекламодателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Несколько рекламодателей отказались от сотрудничества с youtube-шоу Comment Out после скандального выпуска с шутками о протестах в Хабаровске и Белоруссии. Компании оказались категорически не согласны с авторами шоу, сообщают СМИ.

«Яндекс. Лавка» не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — цитирует заявление сотрудника «Яндекс. Лавки» «Пятый канал».

Также от сотрудничества с Comment Out отказались Uniliver, «Магнит» и Mars. Uniliver даже принесла свои извинения зрителям, заявив, что такая интеграция противоречит ценностям компании. В шоу подчеркнули, что понимают своих партнеров. Однако создатели проекта считают, что рекламодатели «бегут с корабля через пробоину».

В скандальном выпуске 31 августа гостям — музыканту Юрию Музыченко и певице Лолите Милявской — предложили оставить в соцсетях комментарии, где флаг белорусских протестующих сравнивался бы с использованной прокладкой. Также в шоу предложили назвать демонстрантов из Хабаровска «быдлом», а сам город «грязным городишком». Участники шоу отказались делать это. Тогда задание было передано зрителям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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