Шоу Comment Out потеряло рекламодателей из-за шуток о Беларуси

Несколько рекламодателей отказались от сотрудничества с youtube-шоу Comment Out после скандального выпуска с шутками о протестах в Хабаровске и Белоруссии. Компании оказались категорически не согласны с авторами шоу, сообщают СМИ.
«Яндекс. Лавка» не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — цитирует заявление сотрудника «Яндекс. Лавки» «Пятый канал».
Также от сотрудничества с Comment Out отказались Uniliver, «Магнит» и Mars. Uniliver даже принесла свои извинения зрителям, заявив, что такая интеграция противоречит ценностям компании. В шоу подчеркнули, что понимают своих партнеров. Однако создатели проекта считают, что рекламодатели «бегут с корабля через пробоину».
В скандальном выпуске 31 августа гостям — музыканту Юрию Музыченко и певице Лолите Милявской — предложили оставить в соцсетях комментарии, где флаг белорусских протестующих сравнивался бы с использованной прокладкой. Также в шоу предложили назвать демонстрантов из Хабаровска «быдлом», а сам город «грязным городишком». Участники шоу отказались делать это. Тогда задание было передано зрителям.
Подписывайтесь на URA.RU в