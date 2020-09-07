Экс-помощник президента Сурков возвращается в политику

Бывший помощник президента России Владислав Сурков вновь возвращается в политику. Об этом передает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в администрации президента.
«После непродолжительной отставки экс-помощник Путина снова возвращается в политику. Вероятнее всего — на белорусское направление, правда, в каком именно статусе — пока что остается тайной», — говорится в сообщении.
Согласно одному из вариантов, Сурков начинает работать по теме Беларуси с МИД РФ. Также возможно, что он пойдет в Совбез или начнет действовать как самостоятельное информационно-креативное «ЧВК», которое будет выполнять спецзадания, полученные от главы государства. По информации собеседника Пегова, Сурков уже начал собирать людей, работавших с ним в администрации президента. «Не забывайте, Сурков служил в спецназе ГРУ, и он как настоящей спецназовец готов отправится на любой фронт, на который укажет Путин», — заявил источник.
Ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков назвал причины ухода из Кремля. По его словам, он покинул пост по собственному желанию. Эксперты допускают, что уход политика может дать старт изменению подходов к решению украинского кризиса. Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.
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