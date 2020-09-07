07 сентября 2020

Близкий к Лукашенко бизнесмен закупился недвижимостью в Лондоне. Жилье обошлось почти в 2 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Пефтиев потратил на жилье в Лондоне 18 млн фунтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев, «связанный с режимом [президента Белоруссии Петра] Лукашенко», приобрел в Лондоне недвижимость общей стоимостью 18 млн фунтов (около 1,8 млрд рублей). Об этом сообщает британская газета The Times.

«Пефтиев владел 12 квартирами в лондонском районе Вест-Энд, недвижимость была оформлена на жену и дочь бизнесмена. Большую часть квартир Пефтиев приобрел через офшорные компании в то время, когда он еще находился под санкциями Европейского союза из-за связей с режимом Лукашенко», — пишет издание [цитата по РБК].

В 2011 году, как напоминает агентство, когда против Пефтиева ввели санкции из-за связи с белорусской властью, Евросоюз называл его главным экономическим советником Лукашенко и ключевым спонсором его режима. До 2012 года предприниматель занимал должность председателя совета акционеров «Белтехэкспорта» — крупнейшего в стране экспортера оружия и военной техники. В 2012-м бизнесмен покинул компанию. Сейчас Пефтиев, по данным местных СМИ, проводит много времени за границей, а о его нынешних отношениях с властью Белоруссии информации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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