В России дети получат облегченную версию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.
«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей», — цитирует Бутенко радио Sputnik. По его словам, детская вакцина будет вызывать меньше побочных эффектов и будет более щадящая, чем для взрослых. Он подчеркнул, что такая практика существует для всех вакцин.
Как отметил профессор, в испытаниях вакцины участвуют только совершеннолетние граждане. Препарат нужно проверить на как можно большем количестве людей, так как вакцинация будет распространяться на большую часть населения, сказал Бутенко.
Разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург считает, что производство вакцины на уровне 80 млн доз за год позволит справиться с эпидемией коронавируса в России к лету 2021 года.
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