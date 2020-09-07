07 сентября 2020

Вакцина от коронавируса стала доступна россиянам

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В ближайшее время вакцина поступит в регионы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Разработанная в России вакцина от коронавируса «Sputnik V» поступила в гражданский оборот. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Sputnik V“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — передает сообщение министерства RNS. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Россия зарегистрировала 11 августа первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». Сразу после создания препарата вакцину на себе испытала дочь Владимира Путина. Также от коронавируса привился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. Правительство РФ включило вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, еще в августе. Чтобы контролировать поставки и избежать дефицита препарата до конца 2020 года вводится заявочно-очередная система.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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