Разработчики вакцины раскрыли, когда РФ справится с коронавирусом

Производство вакцины на уровне 80 млн доз за год позволит справиться с эпидемией коронавируса в России к лету 2021 года. Об этом в интервью рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Гинцбург в интервью «Известиям» отметил, что на данный момент российскую разработку вакцины «Спутник V» признали успешной многие ученые мира, доказательством тому служит публикация об этом препарате в британском научном журнале The Lancet. Быстрое создание вакцины он объяснил тем, что над разработкой технологии ученые работали долгие годы и когда началась эпидемия, сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на создание препарата против COVID-19.
«Когда мы получили в конце февраля госзадание, мы знали уже все детали препарата, который должны были конструировать. Нам надо было только последовательность вируса MERS заменить на последовательность COVID-19 в тех же носителях, в тех же векторах, в тех же дозах», — отметил Гинцбург.
Ученый заявил, что вакцинация 400 тысяч добровольцев показала эффективность. Следующим этапом станут клинические испытания для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, затем возможна массовая вакцинация населения. «Когда мы сможем произвести нужное количество вакцины и всё население нашей страны и отчасти население всего земного шара будет провакцинировано. Тогда можно будет говорить, что пандемия отступила», — считает Гинцбург, предполагая, что это может случится уже через год. Ранее он рассказал, что иммунный ответ, который зафиксирован у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, пишет RT.
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