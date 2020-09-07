07 сентября 2020
06 сентября 2020

Курганскую область утром заволокло туманом. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, задымление, смог в городе, дым, смог, туман
О тумане жители региона рассказали в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области утром 8 сентября появился плотный туман. Об этом в соцсетях сообщили жители региона.

В группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» житель региона опубликовал видео с плотным туманом. «Трасса Тюмень-Курган», — прокомментировал он. В ролике можно заметить, что зона видимости у водителей из-за тумана сильно сократилась.

Жители делились видео и фотографиями утреннего тумана и в других группах. «За городом с утра вообще жесть была», — написала горожанка в одном из городских сообществ.

На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) указано, что ночью 8 сентября в регионе местами ожидается туман. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Жители региона увидели туман не только на трассе, но и в Кургане
Фото: группа «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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