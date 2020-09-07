В Курганской области утром 8 сентября появился плотный туман. Об этом в соцсетях сообщили жители региона.
В группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» житель региона опубликовал видео с плотным туманом. «Трасса Тюмень-Курган», — прокомментировал он. В ролике можно заметить, что зона видимости у водителей из-за тумана сильно сократилась.
Жители делились видео и фотографиями утреннего тумана и в других группах. «За городом с утра вообще жесть была», — написала горожанка в одном из городских сообществ.
На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) указано, что ночью 8 сентября в регионе местами ожидается туман. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.
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