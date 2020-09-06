Заморозки в Курганскую область придут раньше, чем ожидалось

Температура воздуха в регионе опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 7 по 8 сентября температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом сообщили представители Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Ранее ожидалось, что заморозки придут в регион в конце сентября.

«Ночью 8 сентября местами по области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами 0,-2 градуса», — указано в сообщении. В Кургане температура воздуха ночью опустится до +5 градусов.

В пресс-службе администрации Кургана напомнили, что низкая температура воздуха может привести к частичной гибели сельхозкультур. Чтобы этого избежать, гражданам рекомендуют принять защитные меры.

В Курган заморозки должный прийти в третьей декаде сентября. В отдельные дни ночью температура воздуха достигнет -4 градусов.