06 сентября 2020
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Заморозки в Курганскую область придут раньше, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, зима, заморозки, первый снег, посадки
Температура воздуха в регионе опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 7 по 8 сентября температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом сообщили представители Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Ранее ожидалось, что заморозки придут в регион в конце сентября.

«Ночью 8 сентября местами по области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами 0,-2 градуса», — указано в сообщении. В Кургане температура воздуха ночью опустится до +5 градусов.

В пресс-службе администрации Кургана напомнили, что низкая температура воздуха может привести к частичной гибели сельхозкультур. Чтобы этого избежать, гражданам рекомендуют принять защитные меры.

В Курган заморозки должный прийти в третьей декаде сентября. В отдельные дни ночью температура воздуха достигнет -4 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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