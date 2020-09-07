07 сентября 2020

Семьи призывников получат пособия в 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, вокзал, поезд, армия, солдаты, призыв, призывники, объятия, отправка в армию, служба, проводы солдат, любовь, проводы в армию
Регионы получат деньги на помощь женам призывников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России из федерального бюджета регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей таких военнослужащих. Соответствующее постановление правительства РФ о методике распределения средств опубликовано на портале правовой информации.

Единовременные пособия беременным женам призывников полагается в размере 28 511 рублей, ежемесячное пособие на ребенка — 12 219 рублей в месяц. Суммы были проиндексированы 1 февраля 2020 года на 3% вместе с другими социальными выплатами, пособиями и компенсациями, напоминает RT.

Член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко ранее предлагал ввести выплаты для беременных женщин. Он считает, что они нуждаются в поддержке, как и семьи с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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