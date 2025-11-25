Комета 3I/ATLAS взяла новый курс на Юпитер

После прохождения Юпитера объект продолжит свой путь в космос Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездный объект 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года, пройдя от него на расстоянии около 53 миллионов км», — говорится в официальном telegram-канале лаборатории. Сближение ожидается примерно в 15:00 по московскому времени. Это будет последнее тесное сближение 3I/ATLAS с какой-либо из планет Солнечной системы. После прохождения Юпитера объект продолжит свой путь в космос, хотя формально еще долгое время будет оставаться внутри Солнечной системы.

Орбита 3I/ATLAS представляет собой удивительное явление. Перигелий объекта — около 200 миллионов километров. Из-за этого прохождение мимо внутренних планет было неизбежным. Однако пересечения с внешними планетами, согласно теории вероятности, быть не должно было. В 2028 году объект пройдет на такой же дистанции от Нептуна. Наблюдать за этим пересечением уже не получится. Возможности отслеживать местоположение объекта даже с помощью крупнейших земных средств будут полностью утрачены уже в середине 2026 года.

