Недовольные планом Трампа чиновники замучили звонками Рубио

После того, как стаи известны детали плана США по урегулированию украинского конфликта, госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки недовольных европейских чиновников. Об этом сообщает газета Wall Street journal.

План США по урегулированию конфликта на Украине обсуждался на переговорах в Женеве, которые завершились 24 ноября. По итогам обсуждения, первоначальный список пунктов из 28 позиций был сокращен до 19. Из плана был исключен пункт, который включал в себя использование замороженных российских активов.