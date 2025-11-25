Недовольные планом Трампа чиновники замучили звонками Рубио
Звонки законодателей и чиновников начались после того, как стали известны подробности плана Трампа
Фото: Official State Department / Freddie Everett
После того, как стаи известны детали плана США по урегулированию украинского конфликта, госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки недовольных европейских чиновников. Об этом сообщает газета Wall Street journal.
«Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей», — пишет газета. Сообщение приводит издание «РИА Новости».
План США по урегулированию конфликта на Украине обсуждался на переговорах в Женеве, которые завершились 24 ноября. По итогам обсуждения, первоначальный список пунктов из 28 позиций был сокращен до 19. Из плана был исключен пункт, который включал в себя использование замороженных российских активов.
