Инвесторы не хотят вкладывать деньги в Курганскую область

В Курганской области снижение инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поток инвестиций в курганскую экономику снизился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 3%. При этом во всех остальных регионах Урала объем инвестиций в основной капитал увеличился (рост от 6 до 13%). Статистические данные приведены в отчете Росстата.

«Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2020 года в Курганской области составил 97% (к полугодию 2019 года) — 15,7 млн рублей (минус 0,5 млн р.)», — говорится в докладе о социально-экономическом положении России.

В Свердловской области инвестиции составили 106% (177 млн р.), в Тюменской области — 113% (1 млрд р.), Челябинская область — 112% (131 млн р.). Среднероссийский показатель — 96%.

В структуре инвестиций в основной капитал в Курганской области собственные средства компаний составили 78%. Привлеченные деньги — 22%, из них половина — бюджетные средства (10% — федерального, 1,6% — бюджетов субъектов РФ, 0,4% — местных бюджетов). Кредиты банков в структуре инвестиций чуть превысили 5%.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области в вопросах развития экономики намерены опираться на внутренних инвесторов. Это связано с тем, что иностранные инвесторы основной целью ставят получение прибыли, которую выведут за границу, а не развитие экономики региона, заявлял губернатор Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган».