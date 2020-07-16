Курганский губернатор отказался от помощи иностранных инвесторов

Вадим Шумков делает ставку на внутреннего инвестора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области в вопросах развития экономики намерены опираться на внутренних инвесторов. Это связано с тем, что иностранные инвесторы основной целью ставят получение прибыли, которую выведут за границу, а не развитие экономики региона, заявил губернатор Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган».

«Есть „горячие головы“ в модных экономических школах, которые нам 25 лет объясняют, что без иностранных инвестиций нам не жить. Но давайте честно: никому наша страна, кроме нас, не нужна», — заявил Шумков. Он добавил, что любой иностранный доллар, зайдя в Россию, будет стараться «вытащить» 1,5-2 доллара обратно: «Если мы к этому готовы — пожалуйста». При этом Шумков признал, что иностранные инвесторы, как правило, являются флагманами в своих областях и могут помочь во внедрении новых технологий.

Губернатор заявил, что отдает приоритет внутреннему инвестору — жителю Курганской области, «крепко стоящему на ногах и имеющему за плечами определенный опыт». Второе направление — это местные компании. «Отрадно, что таких компаний и таких людей в нашем регионе появляется все больше».

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область не использует возможность спасти свою экономику. В аграрном регионе власти практически не поддерживают сельское хозяйство, хотя в период кризиса именно эта отрасль находится на подъеме: экспорт аграрной продукции по выручке уже сопоставим с заработками «Газпрома» за рубежом.