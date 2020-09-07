Жители ЯНАО с коронавирусом продолжают умирать

Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 94 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Этот случай стал 94 летальным исходом с начала пандемии, всего за последние шесть дней в округе скончались четыре человека.

«В ЯНАО один человек умер за сутки», — говорится в сводке российского оперштаба. Региональные власти никак не комментируют смерть пациента. Последний раз руководитель ямальского штаба Татьяна Бучкова высказывалась о гибели заболевшего 26 августа. С того момента умерли четверо жителей ЯНАО.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели 53 человека. Больше всего инфицированных в Салехарде, там заразились 10 человек. По семь горожан заболели в Новом Уренгое и Муравленко, по пять — в Лабытнанги, Тазовском и на ямальских месторождениях. Первый случай коронавируса подтвержден в селе Гыда, а в селе Газ-Сале число случаев выросло до двух.

Всего в ЯНАО известно о 13 792 случаях заболевания. Полностью вылечились 13 082 пациентов — 17 из них за последние сутки. Госпитализирован 321 человек, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО немного вырос, сейчас он равен 1,08. Такое же значение было во время пика пандемии на Ямале в июне—июле. При таком коэффициенте Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап. Днем ранее окружные власти ослабили карантин для вахтовиков.