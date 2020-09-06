Власти ЯНАО сняли ограничение по коронавирусу для вахтовиков

На Ямале отменили обязательную обсервацию приезжих работников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО отменили обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов, оно опубликовано на сайте окружного правительства.

Глава региона внес изменения в апрельский документ о мерах борьбы с коронавирусом в ЯНАО. «Слова „обеспечить обсервацию“ заменить словами „рекомендовать обеспечить обсервацию“», — говорится в постановлении Артюхова. Теперь работодатели могут не отправлять на временную изоляцию работников, приехавших на Ямал из других регионов.

Согласно предыдущим требованиям окружных властей, все приезжающие вахтовики должны были проходить 14-дневную обсервацию. Их помещали в изолированные помещения, а затем несколько раз тестировали на коронавирус. Если по истечении двух недель сотрудники оставались здоровыми, их допускали к работе. Еще в конце августа власти ЯНАО утверждали, что обсервация как необходимая мера будет обязательной до улучшения ситуации с коронавирусом.

По данным на утро 7 сентября, в ЯНАО подтверждено 13 695 случаев коронавируса. Полностью вылечились от инфекции 13 060 пациентов, жертвами стали 93 человека. В регионе продолжается третий этап снятия карантина, оставшиеся запреты продлятся до 19 сентября.