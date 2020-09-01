01 сентября 2020

Бизнесмен, уличенный в захвате земли Екатеринбурга, покинул РФ. В его дом приходили силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур «Развитие метрополитена в Екатеринбурге». Екатеринбург, улица 8марта63, станция метро бажовская
Визит силовиков к бизнесмену может быть связан со строительством двухэтажного салона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девелопер Илдар Губаев, которого связывают с компанией «Промавтосервис» (судится с мэрией за участок земли над станцией метро «Бажовская»), уехал из России, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в конце мая в дом бизнесмена приходили сотрудники Следственного комитета.

«Визит силовиков состоялся 22 мая — они пришли в его дом в [элитном коттеджном поселке] Карасьеозерске. Сейчас Губаев находится в Испании», — поделился инсайдер, не уточнив, какой отдел представляли следователи, приходившие к бизнесмену. По этой причине в региональном управлении СК РФ затруднились прокомментировать ситуацию.

По информации URA.RU, предметом интереса следователей является разбирательство вокруг присвоения земли в центре Екатеринбурга. В июне арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» незаконно — по поддельному постановлению бывшего сити-менеджера Александра Якоба — возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.

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Предприниматели, настаивающие на законности своих действий, обжаловали вердикт в Верховном суде РФ. Заседаний по данному делу пока не было.

Ранее URA.RU писало об обысках, которые прошли в офисе «Промавтосервиса» — также в конце мая. В ходе следственных действий силовики якобы нашли подтверждение причастности Илдара Губаева к несанкционированной стройке. Его отъезд из страны может быть связан не с разбирательством вокруг «Бажовской», а с семейными обстоятельствами, уточнил собеседник агентства: «Скоро он должен вернуться в Екатеринбург».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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