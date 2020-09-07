Фестиваль «Скрепа» стал главным культурным событием Екатеринбурга

Первый день фестиваля собрал три тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православный фестиваль «Скрепа» внезапно стал главным культурным событием в Екатеринбурге в отсутствие других массовых мероприятий из-за коронавируса. Накануне площадку фестиваля на плотинке посетило свыше трех тысяч человек — сообщили URA.RU организаторы.

«Горожане под наблюдением опытных тренеров активно принимали участие в сдаче норм ГТО, тренировках про кроссфиту, армрестлингу и комплексу „Русский силомер“, — рассказали агентству организаторы фестиваля. — Главным центром притяжения стал чемпионат по силовому экстриму, в рамках которого атлеты из УрФО показали свое мастерство».

Работали также лекторий и творческая площадка для детей, а вечером на главной сцене выступили екатеринбургские рок-коллективы «Солнцеворот» и «Море гор». 8 сентября фестиваль предложит свою работу — главным событие дня станет выступление прославенного оркестра B-A-C-H (начнется в 18.30).

Максимально насыщенным организаторы обещают последний день: на плотинке выступят лучшие уральские творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник грандиозный концерт прославленной рок-семьи — певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова.

Православный фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“» приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Он начался 7 сентября и продолжится до 13 числа. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации да Екатеринбурга.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фото: Анна Майорова © URA.RU