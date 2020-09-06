Жителям Екатеринбурга напомнят о семейных ценностях Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге с 7 по 13 сентября пройдет неделя семьи «Скрепа». Она приурочена к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет выпадет на 13 сентября. Праздник пройдет при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга, сообщили организаторы — фонд святой Екатерины.

В фонде напомнили, что из-за коронавируса пришлось перенести День семьи, которой традиционно отмечался в июле. «Наша цель — напомнить друг другу, что за рутиной будней мы часто забываем о том, что в нашей жизни главным являются семья, дети, родители, близкие. Ведь именно из семьи мы черпаем силы, именно семья позволяет нам не только сохранить традиции, но и дает возможность уверено смотреть в будущее», — подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

7 сентября пройдет спортивный праздник, в рамках которого дети и родители смогут сдать нормы ГТО и стать зрителями соревнований по силовому экстриму и русскому силомеру. Уральская федерация армреслинга также проведет открытые тренировки, выступят коллективы «Солнцеворот» и «Море гор».

Всю неделю на площадке будут работать лекторий, зона сдачи норм ГТО, творческие мастер-классы. 8 сентября Александр Невеев выступит с лекцией «Опасности сети: онлайн-угрозы для детей и подростков». А 10 сентября развернет работу «Школа блогеров». Также будет работать ярмарка дополнительного образования — на площадке которой состоится презентация различных кружков, секций, лингвистических школ.

12 сентября жителей Екатеринбурга приглашают на общегородскую зарядку и семейный забег. В этот день в центре города на Плотинке также будут выступать творческие коллективы города. Большой концерт состоится и 13 сентября. Его завершит концерт прославленной рок-семьи — певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парка Горького» Алексея Белова.