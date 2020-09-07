Курганские власти придумали, как вернуть сбежавших бизнесменов

В Курганской области планируют ввести новые налоговые льготы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Курганской области намерены ввести льготные налоговые ставки для предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. Воспользоваться такой поддержкой смогут бизнесмены, которые ранее состояли на учете в налоговых органах других регионов. Такой законопроект внесен в Курганскую облдуму губернатором Вадимом Шумковым.

«Установление пониженных ставок будет способствовать перерегистрации на территорию Курганской области налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», — отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте облдумы. Право на льготную налоговую ставку предлагается закрепить за юрлицами и ИП, которые до 2020 года были зарегистрированы в другом регионе, а после 1 января 2020 года зарегистрировались на территории Курганской области в связи со сменой места нахождения организации или места жительства.

Для бизнеса, применяющего в качестве объекта налогообложения доходы, предусмотрено снижение налоговых ставок с 6% до 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставку предлагается уменьшить с 15% до 5%.

«С 1 января 2018 года по 1 июля 2020 года количество убывших с территории Курганской области налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 255», — говорится в пояснительной записке. Это 215 предпринимателей и 40 организаций.