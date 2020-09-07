В Кургане на карантин закрыли корпус крупнейшего вуза

КГУ частично закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане закрыт доступ в административный корпус Курганского государственного университета на улице Советская. Посетители не могут попасть из-за карантина в связи с выявлением заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

«Здание, где размещается ректорат, закрыто с сегодняшнего дня. Накануне стало известно о некоторых заболевших коноравирусом», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе КГУ URA.RU подтвердили, что в административном корпусе КГУ по Советской, 63, выявлены случаи заболевания коронавирусом. «Вход в корпус КГУ с сегодняшнего дня ограничен, но ректорат и все административные службы работают. Принимаются все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме», — отметили в вузе.

По данным оперштаба, на 8 сентября в Курганской области подтверждено 26 новых случаев COVID-19. Из них 12 выявлено в Кургане, 2 — в Шадринске, остальные в Кетовском, Далматовском, Мишкинском, Шумихинском, Сафакулевском, Варгашинском и Белозерском районах. Всего в начала периода зафиксировано 3198 случаев коронавируса. В регионе зафиксирован 19 случай смерти пациента с коронавирусом.