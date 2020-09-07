«ВСМПО-Ависма» требует с бывшего гендиректора 4 млрд рублей

Иск к Михаилу Воеводину (справа на фото) был подан в свердловский арбитраж 4 сентября Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск на четыре миллиарда рублей к бывшему гендиректору предприятия Михаилу Воеводину. Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в свердловский арбитраж 4 сентября. Заявление пока не принято в производство, а, как следствие, не назначено первое заседание по делу. В пресс-службе корпорации URA.RU сообщили, что воздержатся от комментариев по данной теме.

Воеводин руководил корпорацией с 2009 по 2020 год. Пост он оставил досрочно в мае, а в августе стал фигурантом уголовного дела. Источники URA.RU сообщали, что экс-гендиректор может быть замешан в завышении закупочных цен для предприятия. По данным инсайдеров, бизнесмен из окружения Воеводина закупал на бирже титановый лом, который позже продавал на «ВСМПО-Ависма» по завышенным ценам.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.