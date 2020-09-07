Свердловчанку оштрафовали за отсутствие теста на COVID

После возвращения из-за рубежа нужно сдавать тест на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницу Свердловской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она, вернувшись из-за рубежа, не предоставила тест об отсутствии коронавируса. О первом решении суда сообщили в региональном управлении Ростпотребнадзора.

«7 сентября 2020 года Асбестовским городским судом было вынесено решение о привлечении к ответственности прибывшего из-за границы гражданина за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования. Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, оштрафована на 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с начала августа за границей побывали почти шесть тысяч свердловчан. Среди них выявлено 26 инфицированных COVID-2019. 302 жителя области нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Им также грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Еще 187 свердловчан разыскивают для привлечения к ответственности.