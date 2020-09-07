07 сентября 2020

В разгар кризиса мэрия Челябинска заработала полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, котова наталья, медицинская маска
Более полумиллиарда рублей появились в казне Челябинска при мэре Наталье Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более полумиллиарда рублей удалось заработать в 2020 году для бюджета Челябинска при новом подходе к проведению конкурсов на муниципальные контракты. Это в 30 с лишним раз раз больше по сравнению с результатами прошлых лет, сообщил URA.RU пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов. Мэр Наталья Котова уже нашла, куда потратить сэкономленные деньги.

«В ходе аукционов на благоустройство и дорожные работы удалось сэкономить 510 млн рублей. Последние два-три года экономия не выходила за пределы 15 млн рублей», — пояснил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Кроме того, еще 16 млн рублей поступили в городской бюджет с начала года в виде штрафов с дорожных подрядчиков. «Ранее дорожников вообще не штрафовали», — добавил он.

Глава города Наталья Котова распорядилась подготовить список объектов и направлений, где можно использовать появившиеся средства. «Это дополнительное благоустройство, парки и скверы, ремонт тротуаров и так далее», — пояснил также Сафонов. Перечень предложений должен появиться на столе мэра в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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