Мэр Екатеринбурга назначил себе нового заместителя

Екатерина Сибирцева работает в городской администрации с 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике назначена начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, сообщили источники URA.RU в городской администрации. По словам собеседников агентства, соответствующий указ подписан главой города Александром Высокинским.

«Сибирцеву назначили [на пост замглавы города], все бумаги подписаны. Она приступает к работе с завтрашнего дня [9 сентября]», — поделился источник. В пресс-службе городской администрации корреспонденту заявили, что решения о назначении Сибирцевой «пока нет».

Как писало URA.RU, место вице-мэра по соцполитике стало вакантным в конце июля, когда свой пост покинул Дмитрий Баранов, работавший в статусе зама с декабря 2018 года. Его обязанности исполняла начальник комитета по соцполитике Елена Левина. Именно ее считали фаворитом в борьбе за кресло замглавы Екатеринбурга.

Сибирцева возглавила департамент образования в январе 2016 года — еще при старой городской команде (из-за этого чиновницу долгое время причисляли к данной группе влияния). С 2008 по 2016 годы Сибирцева руководила гимназией №9.

Обновлено в 16:48: во второй абзац добавлен комментарий мэрии.