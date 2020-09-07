Названа дата праймериз в думу Екатеринбурга

Представители ЕР намерены занять оба вакантных мандата в гордуме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Праймериз «Единой России» на довыборах в гордуму Екатеринбурга состоятся 22 сентября. Такое решение принято президиумом политсовета регионального отделения, сообщил URA.RU глава свердловских единороссов Виктор Шептий.

«Праймериз пройдут по 4-й модели, когда кандидата выбирают не все избиратели, а только партийные выборщики», — пояснил руководитель отделения. Как писало URA.RU, в гордуме Екатеринбурга досрочно прекращены полномочия двух депутатов: Елены Дерягиной — в связи со смертью, и Олега Кагилева — он осужден по делу о вымогательстве взятки. Довыборы в округах №3 и №9 назначены на 22 ноября 2020 года. Сбор документов от кандидатов стартует с завтрашнего дня. Как пояснили в региональном отделении, 4-я — самая закрытая — модель праймериз избрана в связи с коронавирусной ситуацией. От каждой первичной организации будет делегировано не менее одного выборщика, которые в назначенный день соберутся вместе, заслушают выступления претендентов и выберут двух из них в процессе тайного голосования.

Кроме того, на сегодняшнем заседании решен вопрос о смене руководителя Серовского отделения ЕР. Вместо вице-спикера серовской думы Александра Якимова, написавшего заявление об уходе по собственному желанию, рекомендован мэр Василий Сизиков. Утвердить его предстоит на конференции местного отделения.