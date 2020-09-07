В Пермском крае устроили свалку рядом с участками для многодетных

Мусор на полигон свозится несмотря на запрет суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) бытовые отходы свозят на мусорный полигон, закрытый несколько лет назад. Видео, снятое местными общественниками, опубликовано в соцсетях. Свалка находится в нескольких метрах от жилых строений.

«Каждый день наблюдатели за работающим „неработающим“, закрытым по решению суда, полигоном ТБО в Чайковском выкладывают доказательства преступной деятельности „королей мусора“. А Министерство ЖКХ Пермского края отвечает людям в Instagram, что полигон закрыт», — прокомментировал видеозапись один из пользователей соцсетей.

Чайковский активист Вячеслав Нечкин уточняет, что полигон ТБО расположен в нескольких километрах от города — в Завьяловском районе. Четыре года назад Чайковский городской суд запретил использовать его под складирование отходов. Свозить отходы на полигон запретило и министерство природных ресурсов Пермского края. Свое решение минприроды мотивировало тем, что менее чем в 500 метрах от мусорного полигона находятся садовые участки, жилой массив и микрорайон «Южный», где выделена земля для многодетных семей.

Нечкин утверждает, что мусор на закрытый полигон возят коммунальное предприятие «СпецАвтоХозяйство» и ООО «Автомеханизация». Мэрия, по его словам, в курсе ситуации, но не предпринимает никаких действий. В «Автомеханизации» на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Агентство также направило запросы в мэрию Чайковского и региональному «мусорному» оператору «Теплоэнерго». На момент опубликования материала ответы получены не были.

В пресс-службе министерства ЖКХ края URA.RU отметили, что полигон закрыт, поэтому, мусор, согласно территориальной схеме обращения с отходами, направляется на полигон в Мыльники Кунгурского района (расстояние более 160 км.). Контролировать перемещение мусоровозов обязан региональный оператор «Теплоэнерго», подчеркнули в ведомстве.