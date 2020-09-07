07 сентября 2020

Свердловские власти объяснили взрывной рост смертности в карантин

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, креков павел, цветков андрей
Павел Креков объяснил рост числа смертей среди свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Рост количества смертей в Свердловской области в 1,5 раза в июле, который зафиксировал Росстат, в правительстве региона объяснили «накопленным эффектом». Об этом заявил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Этот показатель носит накопительный характер», — заявил Креков. Он объяснил, что выяснение причин смерти может занять 30-40 дней. «Это, в том числе, причина, почему человек, умерший в июне, попадает в статистику июля», — добавил он. Замнгубернатора признал, что смертность в июле оказалась заметно выше средних значений, однако заверил, что по итогам восьми месяцев этот эффект сглаживается. Креков добавил, что смертность по Свердловской области уже пересчитали.

Согласно отчету Росстата, в июле число умерших в Свердловской области превысило данные 2019 года на 2 195 случаев. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 145,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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