Мэр Екатеринбурга уволил чиновника за саботаж на образцовой улице

Глава Екатеринбурга настаивал, чтобы дорожные знаки размещались на фонарных столбах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил директора ЕМУП «Горсвет» Николая Петухова, сообщил источник URA.RU в городской администрации. По словам собеседника агентства, этому предшествовало неисполнение поручения мэра при реконструкции улицы Горького: рабочие «Горсвета» не хотели устанавливать дорожные знаки на фонарных столбах.

«Это привело к тому, что на красивой отремонтированной улице рядом с фонарями — трубы, на которых установлены дорожные знаки. Когда глава [города] увидел, что рабочие вбивают очередную трубу, ему сказали, что „Горсвет“ отказывает в размещении знаков на фонарных столбах. И выяснилось, что соответствующее письмо действительно было подписано директором МУПа Петуховым», — описывает ситуацию инсайдер.

Также, по информации URA.RU, менеджер не исполнил еще одно поручение Высокинского. Ранее, как сообщает источник агентства в «сером доме», мэр ставил задачу, чтобы все фонарные столбы в городе имели одинаковые крепления, — это позволило бы перемещать непрезентабельные конструкции из центра города на окраину. «Но это не сделано до сих пор. В результате город несет финансовые потери», — поделился на условиях анонимности чиновник мэрии. В пресс-службе администрации не стали комментировать эту информацию.

Капремонт улицы Горького (от Малышева до Куйбышева) стоимостью 380 миллионов рублей должен завершиться в следующем году. К настоящему моменту рабочие уложили новый асфальт, а также обустроили пешеходные и велосипедные дорожки. Накануне на участке было открыто одностороннее движение.

Ремонт улицы Горького должен завершиться в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU