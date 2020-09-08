Махонин вошел с тройку губернаторов с лучшей отработкой общественно-политической повестки в Instagram Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вошли в топ-10 рейтинга «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов. Выпуск II», они заняли 3 и 7 место соответственно. Аутсайдером стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев — Instagram профиль, который для губернатора ведет пиарщица Аксана Панова, занял 71 из 73 мест.

В исследовании Instagram-аккаунты губернаторов оценивали с точки зрения эффективности использования средств коммуникации с гражданами, — отмечают авторы. При этом внимание уделялось, в том числе, отработке негативных аспектов в Instagram и качеству обратной связи с подписчиками.

«После приезда в Пермь в середине июля Марии Сергеевой из администрации президента работа команды врио в соцсетях была кардинально перестроена. Появился новый контент. Это видео по формату один день из жизни губернатора. Впервые глава региона дважды провел прямой эфир в двух самых популярных социальных сетях — Одноклассники и ВКонтакте», — рассказал URA.RU собеседник в администрации губернатора Пермского края. Он также уточнил, что SMM продвижением пермского врио занимаются команда пермских сммщиков и московская компания.

Умеренно успешные показатели у южноуральского губернатора Алексея Текслера (38 позиция), тюменского губернатора Александра Моора (49 место), курганского губернатора Вадима Шумкова (50 место). Аутсайдером рейтинга признан Евгений Куйвашев (71 место из 73).

URA.RU в мае сообщало, что Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева стал представлять угрозу для главы региона, поскольку подписчики засыпают его аккаунт агрессивными комментариями и не получают обратной связи. Проект ведут пиарщица Аксана Панова и политтехнолог Ринат Хазеев, которые сделали ставку на рост числа подписчиков, но, по оценке наблюдателей, сделали ставку на хайп.

Исследование «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов. Выпуск II» подготовили телеграм-каналы Иполитика и Незыгарь.