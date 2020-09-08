Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко отказался бы выдавать бойцов Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Российских бойцов ЧВК, задержанных в Беларуси, не выдали бы Киеву. Об этом журналистам заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Белоруссия не выдала бы Украине задержанных россиян, если бы Киев потребовал этого», — передает слова Лукашенко telegram-канал ТАСС. При этом 12 августа Украина просила Беларусь о выдаче задержанных россиян.

Сейчас военные вернулись в Россию. В Беларуси остался только один боец, имевший местное гражданство. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией от спецслужб США и Украины, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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