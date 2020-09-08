Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

Российских бойцов ЧВК, задержанных в Беларуси, не выдали бы Киеву. Об этом журналистам заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Белоруссия не выдала бы Украине задержанных россиян, если бы Киев потребовал этого», — передает слова Лукашенко telegram-канал ТАСС. При этом 12 августа Украина просила Беларусь о выдаче задержанных россиян.
Сейчас военные вернулись в Россию. В Беларуси остался только один боец, имевший местное гражданство. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией от спецслужб США и Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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