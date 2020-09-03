Задержанный в Беларуси боец ЧВК вернулся в Пермь

Пермяк вернулся на родину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель, Пермского края задержанный в Минске, в составе группы бойцов ЧВК, вернулся на родину. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Он вернулся в Пермь на этой неделе. С ним все в порядке», — сообщил инсайдер, не уточнив других подробностей. Группу бойцов ЧВК из 33 человек, среди которых был пермяк, задержали в Белоруссии в конце июля. Сообщалось, что россияне собирались отправиться на охрану различных объектов в Сирию и Ливию.

В Минске задержанным пояснили, что их подозревают в терроризме, подготовке массовых протестов и сопротивлении правоохранительным органам Белоруссии. Впоследствии стало известно, что бойцов ЧВК планировали задержать украинские спецслужбы при перелете из Белоруссии в Турцию.

Россиян предполагалось использовать для обмена пленными, однако спецоперация украинских силовиков провалилась из-за утечки информации. В середине августа задержанные в Минске граждане России были отпущены на родину.