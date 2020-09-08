Стрелки сами открыли дверь полицейским Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области

Двое молодых людей задержаны после стрельбы в екатеринбургской многоэтажке на улице Онуфриева. Полковник полиции Андрей Швыдченко лично разговаривал с забаррикадировавшимися стрелками, чтобы они открыли дверь, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

«К требованиям полицейских граждане прислушались и добровольно открыли дверь. Штурма не потребовалось. Внутри оказались два молодых человека, каждого зовут Константин и оба 1995 года рождения», — рассказал Валерий Горелых.

После осмотра квартиры сотрудники МВД нашли там два предмета, по виду напоминающих пистолеты, рассказал Горелых. Предполагается, что они могут быть пневматическими или травматическими. Также был обнаружен предмет, похожий на автомат.

Пресс-секретарь свердловской полиции сообщил, что оба молодых человека были пьяны. Их допрашивает уголовный розыск. Правоохранители будут выяснять, что Константины употребляли в день инцидента. Местным жителям уже ничего не угрожает, подчеркнул Горелых.

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