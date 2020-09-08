Россияне отказываются объединяться с Беларусью

Граждан РФ вполне устраивают добрососедские отношения с Белоруссией Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Почти половина россиян (43%) заявили о том, что объединение России и Белоруссии не нужно. Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане РФ готовы поддерживать добрососедские отношения между государствами.

«Дружественными» считают отношения между РФ и Беларусью 23% россиян, 20% заявляют, что отношения «нормальные» и 11% уверены, что отношения между странами «напряженные», и лишь 1% заявляют, что отношения стали «враждебными», сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опрос, проведённый ВЦИОМ по телефону 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Четверть респондентов (22%) заявили, что хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% хотят вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов. Исследователи особо подчеркнули, что 43% респондентов впервые услышали о том, что планируется создание Союзного государства.

Между тем год назад 90% граждан Беларуси выступили за союз или партнёрство с Россией, о «враждебных» отношениях говорили лишь 0,2% опрошенных, писал портал «Русская планета». Сейчас в Белоруссии проходят акции протеста против избрания президентом действующего главы государства Александра Лукашенко. В интервью российским СМИ он признал, что «немного пересидел „ на своем посту. Лукашенко стал президентом Республики Беларусь 20 июля 1994 года, переизбиравшись шесть раз.