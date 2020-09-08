Россиянам хотят начислить компенсации за недоплаченные пенсии

В Госдуму внесен законопроект о выплате пеней россиянам за недоначисленные пенсии. Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым считают, что пенсионеры не должны страдать из-за ошибок и оплошностей сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР).
Компенсации пенсионерам, как считают «эсеры», нужно выплачивать за ошибки ПФР, которые возникли или тянутся с начала 2015 года, пишет «Парламентская газета».
В пояснительной записке парламентарии указывают, что сейчас гражданам, недополучившим пенсионные выплаты из-за ошибок при оформлении, деньги никак не возмещаются. Они предлагают высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить процент с неё и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией. Размер процентов, как считают разработчики законопроекта, нужно привязать к ключевой ставке Центробанка. «Таким образом указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путём реализации вышеуказанного механизма», — указывают авторы законопроекта.
Миронов напомнил, что напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты. Тогда выяснилось, что Пенсионный фонд объединил около 90 тысяч счетов пенсионеров и недоплатил им в общей сложности 2,2 млрд рублей, писала «Национальная служба новостей». Аудиторы настаивали, что пенсии нужно дополнительно проверить и, при необходимости, назначить соответствующие доплаты.
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