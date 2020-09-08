У актера Михаила Ефремова есть шанс выйти из тюрьмы в 2021 году если в России будет объявлена амнистия, проект которой готовит ЛДПР. Об этом заявила журналист Ксения Собчак.
«У Ефремова появился шанс. Главное, чтобы не узнал Пашаев», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Так она прокомментировала сообщения о том, что ЛДПР готовит проект об объявлении амнистии в 2021 году в связи с 30-летием ГКЧП.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, что в колонии Ефремов будет работать библиотекарем или вести театральный кружок, а позднее выйдет по амнистии, передает телеканал 360. За смертельное ДТП актера приговорили к восьми годам колонии общего режима и выписали штраф 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны, напоминает RT.
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