08 сентября 2020

Собчак рассказала, как Ефремов сможет выйти из тюрьмы. «Главное, чтобы не узнал Пашаев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

У актера Михаила Ефремова есть шанс выйти из тюрьмы в 2021 году если в России будет объявлена амнистия, проект которой готовит ЛДПР. Об этом заявила журналист Ксения Собчак.

«У Ефремова появился шанс. Главное, чтобы не узнал Пашаев», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Так она прокомментировала сообщения о том, что ЛДПР готовит проект об объявлении амнистии в 2021 году в связи с 30-летием ГКЧП.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, что в колонии Ефремов будет работать библиотекарем или вести театральный кружок, а позднее выйдет по амнистии, передает телеканал 360. За смертельное ДТП актера приговорили к восьми годам колонии общего режима и выписали штраф 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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