08 сентября 2020

Экономист раскрыл два сценария роста евро до 100 рублей. Один из них катастрофический

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Евро укрепляется к рублю на фоне разговоров об антироссийских санкциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ослабление рубля в долгосрочной перспективе будет катастрофичнее, чем моментальный обвал до 100 рублей за евро. Об этом заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По словам экономиста, при резком падении рубля, начнется постепенное и продолжительное укрепление российской валюты. «Куда страшнее если валюта в долгосрочной перспективе будет постепенно расти», — сказал Капустянский в интервью «Российской газете».

Аналитик отметил, что при таких условиях в стране будет нарастать инфляция, а это приведет к падению уровня благосостояния, так как реальный уровень доходов будет снижаться. Но сейчас такой сценарий маловероятен, успокоил Капустянский. По его мнению, если геополитические факторы стабилизируются, а цены на нефть восстановятся, то рубль вернет часть утраченных позиций.

7 сентября курс евро поднялся выше 90 рублей. Это произошло впервые с февраля 2016 года, уточняет RT. Аналитики связывают падение российской валюты с угрозой антироссийских санкций из-за геополитической ситуации в мире, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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