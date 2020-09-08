Ослабление рубля в долгосрочной перспективе будет катастрофичнее, чем моментальный обвал до 100 рублей за евро. Об этом заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
По словам экономиста, при резком падении рубля, начнется постепенное и продолжительное укрепление российской валюты. «Куда страшнее если валюта в долгосрочной перспективе будет постепенно расти», — сказал Капустянский в интервью «Российской газете».
Аналитик отметил, что при таких условиях в стране будет нарастать инфляция, а это приведет к падению уровня благосостояния, так как реальный уровень доходов будет снижаться. Но сейчас такой сценарий маловероятен, успокоил Капустянский. По его мнению, если геополитические факторы стабилизируются, а цены на нефть восстановятся, то рубль вернет часть утраченных позиций.
7 сентября курс евро поднялся выше 90 рублей. Это произошло впервые с февраля 2016 года, уточняет RT. Аналитики связывают падение российской валюты с угрозой антироссийских санкций из-за геополитической ситуации в мире, передает телеканал 360.
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