Змею тюменец привез из леса, где собирал грибы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени привез из леса змею и выпустил ее у подъезда собственного дома. Свои действия он записал на камеру мобильного телефона. Соответствующая видеозапись, на которой тюменец утверждает, что «отправил к людям гадюку», была опубликована в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Вот я приехал из леса. Вот он мой дом, а вот мой подъезд. Сейчас я выпущу змею. Вот, все, змея убежала. Так что, змейка милая, гадюка, радуй людей», — прокомментировал свои действия за кадром автор ролика. Судя по видеозаписи, змея была выпущена в районе многоэтажек по улице Широтной.

Поступок неизвестного мужчины возмутил тюменцев: под публикацией они оставили десятки гневных комментариев. «Отыскать нужно змею и ее друга, а потом посадить их в одной комнате. Пускай развлекают друг друга», — заявил Кирилл Недовесов. «Даже не подумал, что дети во дворе бегают, ужалить может», — считает Расим Кулиев. «Я раз десять пересмотрела. По-моему, это уж. Гадюка не даст себя за хвост тронуть», — уверена Лариса Новикова. В городском УВД агентству пояснили, что по данному факту полиция начала проверку. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области змеи начали нападать на людей: одну из дачниц гадюка укусила прямо в огороде.