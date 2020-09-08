08 сентября 2020

Когда российские авиакомпании начнут летать в Дубай. Дата

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Авиасообщение с Дубаем возобновилось 8 сентября Фото: Сергей Леонов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Авиакомпании России начнут полеты в Дубай с 10 сентября. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

«Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября», — заявили РИА «Новости» в консульстве. Там отметили, что россияне и до этого летали в Дубай рейсами авиакомпании Emirates. Перевозчик уже выполнил около девяти полетов, отметил собеседник агенства.

До этого в консульстве сообщали, что полеты россиян в Дубай будут возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Он должен быть сделан не более чем за 96 часов до вылета. Также необходима международная страховка, покрывающая стоимость лечения COVID-19.

Ранее в Росавиации сообщали, что с 8 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, передает RT. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса с 27 марта. В августе были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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